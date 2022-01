Premier League : le post com de la (courte mais précieuse) victoire de Manchester City sur Chelsea

Manchester City s'est envolé en tête du classement de la Premier League en disposant de Chelsea (1-0). Un but inscrit par De Bruyne suffit au bonheur des Cityzens. Revivez le post com de ce match avec Jérôme Sillon et Sébastien Piocelle.