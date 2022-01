Premier League : Le post com de la victoire magistrale de Chelsea contre Tottenham

Revivez la victoire de Chelsea contre Tottenham (2-0) avec le but sensationnel d'Hakim Ziyech avec Jérôme Sillon et Eric Roy au poste commentateur depuis Stamford Bridge. Avec cette victoire, les Blues, certes un peu détachés dans la course au titre, consolident leur 3e place face à des Spurs (7es) qui revenaient bien depuis la prise de poste d'Antonio Conte.