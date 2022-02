Premier League : "Le Poste Com" du sensationnel Man City-Tottenham (PL Live)

Le choc de la 26e journée de Premier League entre Manchester City et Tottenham a tenu toutes ses promesses samedi avec une victoire des Spurs 2-3 dans les dernières secondes. Revivez les moments forts de ce match avec "le poste com" de PL Live. Caméras braquées sur nos commentateurs : Stéphane Guy et Nicolas Douchez.