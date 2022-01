Premier League : Les cinq plus beaux buts de Coutinho, prêté à Aston Villa par le Barça…

Philippe Coutinho quitte le Barça lors du mercato hivernal et rejoint Aston Villa. Le prêt avec option d’achat du milieu offensif brésilien a été officialisé ce vendredi par les deux clubs. Le joueur de 29 ans y retrouve Steven Gerrard qu’il avait côtoyé à Liverpool. D’ailleurs, Coutinho avait particulièrement brillé chez les Reds et RMC Sport vous propose de revivre ses cinq plus beaux buts avec le club de la Mersey en Premier League.