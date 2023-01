Premier League : les contrats longue durée "ont existé bien avant Chelsea" rappelle Laurens

Dans un mercato que les clubs anglais animent largement (500 M€ de dépenses), Chelsea est largement le plus gourmand. Déjà plus de 200 M€ dépensés notamment pour recruter Mudryk, Badiashile ou Madueke. Avec à la clé à chaque fois pour les joueurs de contrats longue durée (8 ans et demi pour l'Ukrainien, 7 ans et demi pour le Français et l'Anglais). Un phénomène qui alerte l'UEFA puisqu'on le perçoit comme une manière de contourner le fair-play financier. Mais qui est totalement légale en Angleterre. La pratique des contrats au long cours ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui comme le rappelle Julien Laurens.