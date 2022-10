Premier League : Liverpool se rebiffe contre City, Arsenal toujours leader, Tottenham enchaîne

Dans le gros choc de la 11e journée de Premier League, Liverpool s’est réveillé et a battu son grand rival sportif, Manchester City (1-0) grâce à un but de Mohamed Salah. Quelques heures avant, Arsenal a conforté sa place de leader, Chelsea s’est imposé à nouveau et Manchester United a été accroché à domicile par Newcastle. Bon coup de Tottenham, qui a disposé d’Everton ce samedi.