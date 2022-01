Premier League : Manchester City et Tottenham vainqueurs de la période des fêtes ? (PL Zone)

Extrait du podcast "Spécial Boxing Day et période des fêtes" (10e épisode). Flora Moussy souligne le carton plein des Cityzens, vainqueurs de leurs 3 rencontres et qui s'envolent en tête du classement. Car Chelsea et Liverpool ont laissé des plumes durant la période... Loïc Moreau souligne les belles prestations de Tottenham, qui concède le moins d'occasions dans le championnats.