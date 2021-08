Premier League : Neuf Brésiliens bloqués par leurs clubs durant la trêve

Initialement retenus par Tite, Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool) et Fred (Manchester United) feront finalement l’impasse, tout comme Matheus Nunes (Sporting, Portugal), pas encore intégralement vacciné.