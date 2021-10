Premier League : Newcastle a un "tel retard"... Laurens voit les Magpies encore très loin du Big Four

Racheté par un fond souverain saoudien, Newcastle a peut-être basculé dans une autre dimension financière. Ses propriétaires sont bien plus riches que ceux de Manchester City et du PSG. De quoi envisager des mercatos de folie chez les Magpies. Sportivement, cette folie demandera encore à être vérifiée et prendra du temps. Selon Julien Laurens, le club du nord de l'Angleterre est encore très loin du Big Four.