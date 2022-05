Premier League : Rodri, Odegaard, Son... les plus beaux buts de la J38

La Premier League 2021/22 tirait sa révérence ce dimanche avec un finish de folie entre Liverpool et Manchester City. Ce sont finalement les Cityzens qui s'adjugent le titre de champion. Et quelques beaux buts ont été marqués aussi : Son, Odegaard ou Rodri. Sélection non exhaustive.