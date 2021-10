Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga : Résultats et classements au 19/10

Angleterre : Chelsea conserve sa place de leader en Angleterre devant Liverpool et Manchester City... Tottenham revient à la lutte pour le Top 4, devant Manchester United...

Serie A : Naples et l'AC Milan se détachent devant l'Inter et la Roma... La Juventus revient au contact de la Lazio et l'Atalanta...