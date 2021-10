Premier League : Solskjaer n'est pas le plus gros problème de Manchester United selon Gautreau

Humilié ce dimanche à Old Trafford face à Liverpool (0-5), Manchester United est dans une très mauvaise période. Son coach, Ole Gunnar Solskjaer aussi. Le Norvégien est plus que jamais menacé après cette déroute dans un match si important. Même s'il n'est pas le plus grand problème des Red Devils selon Florent Gautreau.