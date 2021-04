Premier League : Tottenham vire Mourinho (qui affiche son pire bilan en carrière)

Tottenham a tranché, Jose Mourinho est licencié. Un an et demi après son arrivée, le Portugais quitte Londres avec son pire ratio de point par match, et un record de défaites en championnat sur une saison. Le Special One avait été éliminé en huitièmes de finale par le Dinamo Zagreb. Il lui restait une chance de titre, avec la finale de League Cup à disputer contre Manchester City.