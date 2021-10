Premier League : Townsend, Ronaldo et Arteta récompensés après le mois de septembre

En pleine trêve internationale, la Premier League a décerné ses prix du mois de septembre 2021. Mikel Arteta est élu meilleur manager. Pour son grand retour, Cristiano Ronaldo n’a pas déçu et est élu meilleur joueur. Enfin, Andros Townsend a lui marqué le plus beau but pendant cette période contre Burnley, RMC Sport vous propose de le revoir sous tous les angles possibles.