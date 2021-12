Premier League : Van Dijk blessé, Richarlison expulsé, VAR… Le dernier derby explosif entre Everton - Liverpool

Un petit sentiment d’injustice régnait à Goodisson Park la saison dernière, après un derby de la Mersey entre Everton et Liverpool qui s’était soldé par un match nul 1-1. Les Reds avaient non seulement perdu sur blessure Virgil van Dijk après une terrible faute non sanctionnée de Jordan Pickford, mais ils s’étaient aussi vu refuser un but salvateur de Jordan Henderson en fin de rencontre pour un hors-jeu plus que limite. En attendant les retrouvailles des deux clubs de Liverpool ce mercredi (21h15 sur RMC Sport 2), revivez les moments forts de leur dernière rencontre.