Premier League : Yeboah, Redknapp, Kewell… Le top buts des Leeds – Liverpool

Tout juste éliminé de la Ligue des champions, Liverpool retrouve le championnat et se déplace à Leeds ce lundi (21h00 sur RMC Sport 1). Les Reds, encore en course pour le Top 4, peuvent enchaîner un 4e succès de rang en cas de victoire. Mais attention, les hommes de Marcelo Bielsa sont aussi sur une belle série. En attendant cette rencontre, revivez les plus beaux buts marqués par Peacocks et Reds lors de leurs confrontations à Elland Road.