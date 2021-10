Manchester United-Liverpool en direct : un Derby of England qui s'annonce bouillant

C'est le Derby of England aujourd'hui ! Deux des mastodontes de la Premier League se retrouvent cet après-midi pour un duel qui sent le souffre, entre des Reds irrésistibles (mais 3es) et des Mancuniens qui peinent encore à convaincre.

Derby of England aujourd'hui ! C'est le jour des grands matchs en Europe. En Premier League, c'est évidemment un magnifique Derby of England entre Manchester United et Liverpool qui est programmé et qui est à suivre en direct, sur RMC Sport, dès 17 h 30 ! Abonnez-vous à RMC Sport pour ne rien manquer du championnat anglais !