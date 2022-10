"Quoi qu'il fasse, il réussira ", Potter rend hommage à Mwepu obligé d'arrêter sa carrière à 24 ans

La nouvelle est tombée ce lundi. Enock Mwepu ne pourra plus jouer au football en raison d'un problème cardiaque. Le sport de haut niveau est incompatible avec ce dernier. Une nouvelle terrible pour le joueur. Même si son ex-coach, Graham Potter, préfère voir le positif. Ce problème aurait pu surgir trop tard. Et les conséquences auraient été bien plus graves pour le Zambien passé par Salzbourg.