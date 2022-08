Résultats et classements des 4 grands championnats au 29 août 12h

Arsenal poursuit son sans faute en Premier League, le Bayern accroché pour la première fois en Bundesliga, Lewandowski et Benzema déjà très en forme en Liga et une bataille qui fait rage en Italie. Retrouvez les résultats et classements des 4 grands championnats au 29 août 12h.