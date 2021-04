Résumé : Arsenal 0-1 Everton - Premier League (J33)

Everton s’est imposé face à Arsenal ce vendredi soir (1-0), lors de la 33e journée de Premier League. Un succès acquis grâce à la grosse erreur de Bernd Leno, auteur d’un but contre son camp dans le dernier quart d’heure. Les Toffees n’avaient plus gagné à l’Emirates Stadium depuis 1993, et en profitent pour revenir fort dans la course à la Ligue des champions.

But : Leno 76’ (csc)