Résumé : Arsenal 0-2 Liverpool – Premier League (J27)

Liverpool s’est imposé avec maîtrise à Arsenal ce mercredi (2-0), en match en retard de la 27e journée de Premier League. Les Reds reviennent à seulement un point de Manchester City, et sont plus que jamais dans la course pour le titre.







Buts : Jota 54’, Firmino 62’