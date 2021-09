Résumé : Arsenal 1-0 Norwich - Premier League (J4)

Arsenal gagne enfin ! Lanterne rouge après trois journées, les Gunners se sont imposés sur leur pelouse par la plus petite des marges ce samedi, face à Norwich (1-0). Une réaction qui était plus qu’attendue, et une première victoire (dans la douleur) cette saison pour les hommes de Mikel Arteta.

But : Aubameyang 66’