Résumé : Arsenal 1-0 Watford - Premier League (J11)

Arsenal a difficilement battu Watford 1-0, ce dimanche lors de la 11e journée de Premier League pour le 100e match de Mikel Arteta sur le banc des Gunners. Revivez les plus belles actions et le but de la rencontre : But : Smith Rowe (56').