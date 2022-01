Résumé : Arsenal 1-2 Manchester City – Premier League (J21)

L’année 2022 a bien démarré en Premier League, avec un match de prestige entre Arsenal et Manchester City, pour le compte de la 21e journée. Dans une rencontre engagée et rythmée, la bonne opération a été réalisée par les Citizens qui se sont imposés (2-1), grâce à un but de Hernandez dans les derniers instants. Avec ce 11e succès de suite, Manchester est plus que jamais leader du championnat. Coup d’arrêt pour les Gunners (4es) qui restaient sur quatre victoires de suite en Premier League.

Buts : Saka 31’ / Mahrez 57’ (sp), Hernandez 90’+3