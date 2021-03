Résumé - Arsenal 2-1 Tottenham - Premier League (J28)

Arsenal a battu Tottenham 2-1 dans le derby du Nord de Londres, ce dimanche lors de la 28e journée de Premier League. Les Gunners n'avaient plus terrassé leurs voisins depuis 2 ans et demi. Menés 1-0 après le coup du foulard somptueux de Lamela, les hommes d'Arteta ont trouvé les ressources pour renverser les Spurs. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre. Buts : Ødegaard (44'), Lacazette (64') / Lamela (33')