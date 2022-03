Résumé : Aston Villa 0-1 Arsenal – Premier League (J30)

Petite mais précieuse victoire pour les Gunners ! En course pour la dernière place du Top 4 avec Manchester United, Tottenham et West Ham, Arsenal est allé s’imposer sur la pelouse d’Aston Villa ce samedi (0-1). C’est une bien belle opération des hommes de Mikel Arteta juste avant la trêve internationale.

But : Saka 30'