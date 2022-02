Résumé : Aston Villa 3-3 Leeds – Premier League (J24)

C’était le feu à Villa Park ! Dans une superbe atmosphère, Aston Villa et Leeds ont livré une magnifique copie qui s’est soldée par un match nul 3-3 ce mercredi soir. A noter que Philippe Coutinho a particulièrement brillé avec un but et deux passes décisives !

Buts : Coutinho 30', Ramsey 38', 43' / James 9', 45’+2, Llorente 63'