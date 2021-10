Résumé : Brentford 0-1 Chelsea - Premier League (J8)

Chelsea s'est imposé 1-0 à Brentford, samedi pour la 8e journée de Premier League. Un énorme Edouard Mendy a permis aux Blues de conserver leur avantage en fin de match. Revivez le but et les plus belles actions de la rencontre. Buts : Chilwell (45')