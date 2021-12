Résumé : Chelsea 3-2 Leeds – Premier League (J16)

Ça va un peu mieux du côté de Chelsea, mais que ce fut dur ! Battus le week-end dernier par West Ham, accrochés en Ligue des champions en Russie et détrônés par la Juventus en tête de leur groupe, les Blues retrouvent le goût de la victoire face à Leeds (3-2). D’abord menés, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à prendre les devants, avant de concéder une nouvelle fois un but dans les dernières minutes du match. Toutefois, le club londonien a été fort mentalement et s’est vu accordé un penalty litigieux, bien transformé par Jorginho.



Buts : Mount 42’, Jorginho 58’ (P.), 90’+4 (P.) / Raphinha 28’, Gelhardt 83’ (P.)