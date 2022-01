Résumé : Crystal Palace 2-3 West Ham - Premier League (J21)

West Ham s'est imposé 3-2 à Crystal Palace, ce samedi lors de la 21e journée de Premier League. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre : Buts : Edouard (83'), Olise (90') / Antonio (22'), Lazini (25' et 45+5' pen)