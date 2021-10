Résumé : Everton 0-1 West Ham - Premier League (J8)

Grâce à un unique but signé Ogbonna sur corner, West Ham s'impose du côté d'Everton (0-1) et repasse devant les Toffees au classement. Les Hammers sont à trois unités du podium et cinq du leader Chelsea.

But : Ogbonna (74')