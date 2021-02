Résumé : Everton 0-2 Fulham – Premier League (J24)

Everton s’est incliné à domicile face à Fulham ce dimanche (0-2), lors de la 24e journée de Premier League. Une très mauvaise opération pour les Toffees dans la course aux places européennes. Fulham en revanche glane des points plus que précieux pour la course au maintien.

Buts : Maja 48’, 65’