Résumé : Everton 2-2 Tottenham - Premier League (J32)

Everton et Tottenham se sont séparés sur un nul 2-2, ce vendredi soir pour la 32e journée de Premier League. Revivez les plus belles actions et les buts de cette rencontre. Buts : Sigurdsson (31' pen, 62') / Kane (27', 68').