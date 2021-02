Résumé : Fulham 1-0 Sheffield – Premier League (J25)

Dans le duel entre équipes de bas de classement, Fulham a fait la très bonne opération en domination Sheffield (1-0) grâce à un but de Lookman à l’heure de jeu, lors de la 25e journée de Premier League. Les Cottagers restent 18es avec 22 points. Sheffield est plus que jamais lanterne rouge avec seulement 11 points au compteur.

But : Lookman 61’