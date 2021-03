Résume : Fulham 1-2 Leeds - Premier League (J29)

Leeds United s'est imposé 2-1 à Fulham, ce vendredi soir pour la 29e journée du championnat anglais. Areola et surtout Meslier, les gardiens français des deux équipes, ont été les deux meilleurs joueurs de leur équipe. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre. Buts : Andersen (38') / Bamford (29'), Raphinha (58').