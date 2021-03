Résumé : Leeds 0-0 Chelsea – Premier League (J28)

Pas de vainqueur, mais beaucoup d’occasions lors du match entre Leeds et Chelsea. Les gardiens, Edouard Mendy et Illan Meslier, se sont illustrés lors de cette rencontre, même s’ils ont eu un peu de réussite puisque la barre transversale a raisonné à deux reprises. Mauvaise opération des Blues pour la course au Top 4, qui restent invaincus depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.