Résumé : Liverpool 0-2 Everton – Premier League (J25)

Liverpool n’y arrive plus. A domicile, dans le derby face à Everton, les Reds se sont inclinés pour la quatrième fois consécutive en championnat ce samedi (0-2), lors de la 25e journée de Premier League. Pire encore, Liverpool n’avait plus perdu quatre fois de suite à domicile en première division depuis 1923. Cela faisait plus de dix ans qu’Everton ne s’était pas imposé face à Liverpool.

Buts : Richarlison 3’, Sigurdsson 83’ (P)