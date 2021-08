Résumé : Liverpool 1-1 Chelsea - Premier League (J3)

Liverpool et Chelsea n'ont pu se départager (1-1), ce samedi à Anfield au terme d'un match intense de la 3e journée de Premier League. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre. Buts : Salah (45'+5, pen) / Havertz (22').