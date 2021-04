Résumé : Liverpool 1-1 Newcastle - Premier League (J33)

Mauvaise opération pour les Reds dans la course à l'Europe. Liverpool a concédé le nul 1-1 ce samedi à Anfield face à Newcastle, lors de la 33e journée de Premier League. Après un premier but annulé par la Var, les Magpies ont arraché le nul dans les arrêts de jeu. But : Salah 3' / Willock 90+5'