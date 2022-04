Résumé : Liverpool 2-0 Everton – Premier League (J34)

Le derby de la Mersey pour le Reds ! Grâce à des buts de Robertson et Origi, Liverpool a remporté face à Everton (2-0) un match décisif dans la course au titre, dimanche lors de la 34e journée de Premier League. La formation de Klopp reste au contact de Manchester City (2e à un point des Skyblues). En revanche, il y a urgence pour les Toffees, désormais 18es et premiers relégables.

Buts : Robertson 62’, Origi 85’