Résumé : Liverpool 2-2 Manchester City - Premier League (J7)

Liverpool et Manchester City ont fait match nul 2-2, ce dimanche en clôture de la 7e journée de Premier League. Revivez les plus belles actions et les buts d'une rencontre intense. Buts : Mané (59'), Salah (76') / Foden (69'), De Bruyne (81').