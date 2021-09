Résumé : Liverpool 3-0 Crystal Palace - Premier League (J5)

Liverpool s'est imposé plus difficilement que le score (3-0) le laisse paraître contre Crystal Palace, ce samedi lors de la 5e journée de Premier League. Revivez les buts et les plus belles actions d'une rencontre offensive et intense. Buts : Mané (43'), Salah (78'), Keita (89').