Résumé : Liverpool 3-1 Wolverhampton - Premier League (J38)

Liverpool a battu les Wolves 3-1, ce dimanche lors de la dernière journée du championnat d'Angleterre. Avec la victoire du leader Manchester City, les Reds finissent deuxièmes au classement à un point des Cityzens. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre. But : Mané (24'), Salah (84'), Robertson (89') / Neto (3')