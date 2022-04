Résumé : Liverpool 4-0 Manchester United - Premier League (J30)

Luis Diaz, Mohamed Salah, Sadio Mané : les trois attaquants de Liverpool ont terrassé le rival Manchester United dans le derby of England. Une rencontre marqué par le formidable "You'll Never Walk Alone" du public d'Anfield destiné à un Cristiano Ronaldo endeuillé. Les Reds reprennent la première place du classement pendant que les Red Devils restent scotchés à la sixième place.