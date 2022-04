Résumé : Manchester City 2-2 Liverpool - Premier League (J32)

Manchester City et Liverpool ont fait match 2-2, ce samedi pour le choc des leaders de la 32e journée de Premier League. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre. Buts : De Bruyne (5'), Gabriel Jesus (36') / Diogo Jota (13'), Mané (46').