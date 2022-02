Résumé : Manchester United 0-0 Watford – Premier League (J27)

Quel gâchis de la part des Red Devils ! Manchester United n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à Watford ce samedi à Old Trafford (0-0). Le club mancunien a eu énormément d’occasions mais a fait preuve d’un manque de réalisme incroyable. C’est un faux-pas de plus dans la course à la Ligue des champions pour les partenaires de Cristiano Ronaldo.