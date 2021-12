Résumé : Manchester United 1-0 Crystal Palace - Premier League (J15)

Pour le premier match de l'ère Rangnick, Manchester United n'a pas proposé un spectacle dingue mais a été sérieux pour s'imposer 1-0 grâce à un but sublime de Fred. Grâce à ce succès, les Red Devils dépassent Arsenal - qui compte un match en moins - et intègrent le Top 6.

But : Fred (77')