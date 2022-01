Résumé : Manchester United 1-0 West Ham – Premier League (J23)

Les Red Devils la jouent Fergie Time ! Dans cette course à la 4e place, le duel entre Manchester United et West Ham a tourné à l’avantage du club mancunien mais que ce fut dur (1-0) ! Peu d’occasions des deux côtés, mais les partenaires de Cristiano Ronaldo ont arraché la victoire à la dernière seconde face aux Hammers grâce à un but de Marcus Rashford. But : Rashford 90’+3 #PREMIERLEAGUE #PLRMC