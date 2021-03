Résumé - Manchester United 1-0 West Ham - Premier League (J28)

Grâce à un but contre son camp de Dawson, Manchester United s’est imposé sur la plus petite des marges face à West Ham ce dimanche (1-0), lors de la 28e journée de Premier League. Un succès précieux qui permet au Red Devils de reprendre leur place de second au classement. Les Hammers de leur côté laisse passer trois points dans la course au Top 4.



Buts : Dawson 53’ (csc)