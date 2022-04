Résumé : Manchester United 1-1 Chelsea - Premier League (J37)

Manchester United termine difficilement cette saison 2021/22. Les Red Devils ont été largement dominés par Chelsea mais s'en sortent - une fois de plus - grâce à un but de Cristiano Ronaldo venu répondre à Marcos Alonso dans ce match avancé de la 37e journée de Premier League. Trop loin de la Ligue des champions, United n'a pas encore sécurisé sa place en Ligue Europa et reste sous la menace de West Ham, 7e.



Buts : Ronaldo (62') / Marcos Alonso (60')